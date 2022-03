Plus de 80.000 réfugiés ukrainiens accueillis en Allemagne

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine il y a près de deux semaines, l'Allemagne a accueilli 80.035 personnes ukrainiennes fuyant la guerre, a indiqué mercredi un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères.Ce nombre se base sur les enregistrements en Allemagne mais étant donné qu'il n'y a pas de contrôles à la frontière allemande avec la Pologne et la Tchéquie, et que beaucoup de réfugiés sont accueillis par des proches, le nombre réel de réfugiés ukrainiens en Allemagne est inconnu. Afin d'obtenir un meilleur aperçu de la situation, la police fédérale allemande a intensifié ses contrôles. Jour après jour, une "image plus précise" se dessine toutefois, plusieurs réfugiés sollicitant une aide gouvernementale à moyen terme ou cherchant une place à l'école pour leurs enfants. Afin d'éviter les difficultés d'accueil des réfugiés, principalement dans la capitale, des trains et bus supplémentaires ont été prévus pour répartir l'afflux dans d'autres États allemands, a précisé le gouvernement. Les Ukrainiens et Ukrainiennes peuvent aussi voyager gratuitement vers un autre pays européen. Des efforts importants ont été déployés pour aider les autorités à Berlin, notamment en envoyant des fonctionnaires fédéraux, a encore ajouté Maximiliaan Kall, porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères. Environ deux millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis l'invasion russe et se sont principalement rendues dans les pays voisins. (Belga)