Plus de 800 enfants séparés de leur famille en raison des combats dans l'est du Congo

Plus de 800 enfants ont été séparés de leur famille parce qu'ils fuyaient les combats dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué jeudi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).Depuis fin mars, des affrontements armés entre les troupes gouvernementales et la milice rebelle M23 font rage dans le district de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda voisin de soutenir les rebelles. Depuis le début des combats, environ 1.000 familles du Kivu ont fui, et environ 4.000 autres ont trouvé refuge en Ouganda voisin. Mais tous les membres de ces familles n'ont pas atteint leur destination ensemble, a précisé le CICR. "Les combats ont semé la panique. Les membres des familles ont perdu le contact les uns avec les autres au cours de leur fuite", a expliqué la responsable du programme de réunification familiale du CICR en RDC, Pamela Ongoma. Jusqu'à présent, 716 enfants non accompagnés ont été enregistrés en Ouganda et 155 ont été réunis avec des membres de leur famille dans un centre d'accueil. Les services téléphoniques gratuits ont aidé à la recherche de parents disparus. En RDC, de nombreux enfants non accompagnés ont été identifiés jusqu'à présent, mais 54 sont toujours portés disparus. (Belga)

