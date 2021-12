Plus de 9 travailleurs sur 10 ne veulent pas travailler jusque 67 ans

Plus de 9 travailleurs sur 10, soit la quasi totalité des travailleurs, affirment ne pas vouloir travailler jusqu'à l'âge légal de la pension, fixé à 67 ans qui entrera en vigueur en 2030, selon une enquête du prestataire RH Securex, publiée jeudi."Outre la santé, la motivation (à savoir l'envie de travailler) est également un aspect important pour la poursuite du travail. Parmi les travailleurs interrogés, 71,2% ne veulent pas travailler jusqu'à 65 ans. En ce qui concerne le futur âge légal de la pension, fixé à 67 ans, pas moins de 91,5 % des travailleurs déclarent ne pas vouloir travailler jusqu'à cet âge", explique Securex. "La tranche des 50 à 59 ans est la plus touchée par les absences de longue durée, et les femmes (dans 2/3 des cas) sont également surreprésentées. Si le travail n'est pas rendu moins pénible, le recul de l'âge de la pension ne suffira pas à maintenir la sécurité sociale à un niveau abordable. Pour certains travailleurs, l'absentéisme de longue durée est souvent la seule issue", a déclaré Frank Vander Sijpe, Directeur RH Trends & Insights chez Securex. En 2015, le gouvernement fédéral a décidé que l'âge légal de la pension passerait de 65 à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Les citoyens étant de plus en plus âgés, cette mesure a été jugée nécessaire afin que la sécurité sociale puisse rester abordable. Un peu plus de 1.500 travailleurs ont été sondés pour cette enquête. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.