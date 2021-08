Plus de 900.000 euros détournés au sein de l'intercommunale liégeoise Igil

Un montant de 907.000 euros a été détourné, via de fausses factures, au détriment de l'intercommunale de gestion immobilière liégeoise (Igil), rapporte, vendredi, Le Vif sur son site internet.Le conseil d'administration de l'intercommunale liégeoise vient de déposer plainte avec constitution de partie civile contre son ancien comptable, en aveux, qui a détourné l'argent pour rembourser des dettes de jeu, précise l'hebdomadaire. Le pot-au-roses avait été découvert en 2016 par le réviseur de l'intercommunale mais à l'époque, selon Le Vif, le conseil d'administration de l'Igil, au courant d'une bonne partie des détournements, n'a ni dénoncé les faits au parquet ni ne s'est constitué partie civile. La solution choisie alors avait été une inscription hypothécaire de deuxième rang sur la maison de l'indélicat comptable et le licenciement de ce dernier pour faute grave. L'homme de chiffres s'était également engagé à rembourser 1.000 euros par mois à l'intercommunale, ce qui n'a jamais été fait. Ce comptable avait été recruté par Stéphane Moreau, alors bourgmestre d'Ans et administrateur délégué de l'Igil, poursuit Le Vif. La voie suivie par le conseil d'administration de l'Igil de ne pas judiciariser l'affaire a été contrecarrée par l'administration fiscale qui, suite à un contrôle des comptes de l'intercommunale, a détecté les détournements passés et alerté le parquet, explique encore l'hebdomadaire. Une information judiciaire a alors été ouverte en octobre 2019. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)

