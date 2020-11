Plus de deux millions de Belges affiliés à un fonds de pension professionnel

Plus de deux millions de Belges étaient affiliés en 2019 à un fonds de pension professionnel, selon les chiffres de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) publiés mardi par communiqué.Le total bilantaire de l'ensemble des 192 institutions de retraite professionnelle (IRP) a atteint un montant de 40,2 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Une hausse qui s'explique par les très bonnes performances des marchés financiers fin 2019, précisé a FSMA. Ces IRP comptaient 2.055.434 affiliés, ce nombre ayant augmenté de 15% en l'espace d'un an. Ces institutions ont investi environ trois quarts de leurs actifs dans des organismes de placement collectif (OPC), principalement des fonds d'actions (42%) et d'obligations (50%). En fin d'année, le rendement sur l'ensemble des placements s'élevait à +14%, dont le taux de couverture moyen (pourcentage de moyens dont dispose un fonds de pension pour pouvoir satisfaire à toutes ses obligations) est de 121%. (Belga)