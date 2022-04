Plusieurs blessés lors d'une fusillade dans un centre commercial de Caroline du Sud

Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une fusillade dans un centre commercial de la ville américaine de Columbia, samedi, a signalé la police de la capitale de l'Etat de Caroline du Sud via Twitter. On ignore pour l'instant les circonstances des faits, tout comme le nombre exact de personnes blessées ou leur état de santé.Le centre commercial a été évacué et la police est présente en masse sur place. Il a été demandé aux personnes se trouvant encore dans le bâtiment de se mettre à l'abri et de ne pas en sortir avant que la police ne vienne les chercher. (Belga)

