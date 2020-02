Plusieurs blessés par balle dans une brasserie de bière dans le nord des Etats-Unis

Plusieurs personnes ont été blessées par balle mercredi sur le site d'une brasserie de bière dans l'Etat du Wisconsin, dans le nord des Etats-Unis, ont rapporté des médias locaux.La police de Milwaukee, la plus grande ville de l'Etat où se sont déroulés les faits, a tweeté intervenir sur un "événement grave" et a demandé au public de se tenir à distance. Six à huit personnes ont été touchées dans cette fusillade, au siège local de la société Molson Coors, selon la chaîne WISN 12 et l'antenne locale de Fox News. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.