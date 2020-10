Plusieurs dizaines d'appels pour des arbres arrachés en Brabant wallon

Plusieurs dizaines d'appels ont été enregistrés mercredi pour des branchages et arbres arrachés, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.Les fortes rafales de vent ont généré plus de 80 interventions des pompiers brabançons, dès mercredi vers 11h00, dans les régions de Jodoigne, Tubize ou encore Wavre. D'autres zones de la province ont aussi été touchées. Les sapeurs sont également intervenus en renfort à Arquennes et Ronquières, dans les entités hennuyères de Seneffe et de Braine-le-Comte. Il n'y a pas eu de victime. Une camionnette et une voiture ont été endommagées par la chute de branches. Des équipes travaillaient encore sur le terrain peu avant 19h00, précise-t-on à la centrale nivelloise des pompiers. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.