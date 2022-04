Plusieurs kilomètres d'embouteillages dans le tunnel Saint-Gothard en Suisse

Le tunnel du Saint-Gothard s'est à nouveau transformé en goulet d'étranglement pour les voyageurs de retour des congés de Pâques. Des embouteillages se sont formés sur plus de 15 kilomètres lundi en début de soirée.Des véhicules de voyageurs de retour des congés de Pâques en avaient déjà été bloqués dans la matinée. Le point culminant du trafic devrait être atteint dans la soirée, selon l'agence du trafic suisse, Viasuisse. De manière plus surprenante, selon l'agence, des bouchons se sont également formés dès le matin dans le sens inverse, en direction du sud, également sur plusieurs kilomètres. Le temps d'attente a parfois dépassé une heure. Une partie des touristes avait déjà entrepris le voyage du retour dès dimanche. Des embouteillages s'étaient également formés dans l'après-midi, atteignant parfois jusqu'à sept kilomètres. Viasuisse avait prévenu du risque de bouchons et d'attente tout au long de la semaine en raison des vacances de Pâques. Au cours des deux dernières années, marquées par la pandémie de coronavirus, les embouteillages s'étaient faits plus rares en Suisse. En 2020, les autorités avaient notamment déconseillé les voyages vers le sud du pays en raison de la situation sanitaire au Tessin (canton italophone situé au sud de la Suisse), ce qui n'avait entraîné aucune file d'attente à Pâques. L'année suivante, des bouchons avaient été enregistrés, mais dans une faible mesure. (Belga)

