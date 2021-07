Plusieurs morts dans le crash d'un petit avion en Suède

Plusieurs personnes ont été tuées jeudi en Suède lorsqu'un petit avion utilisé pour le parachutisme et qui transportait neuf personnes s'est écrasé près d'un aéroport non loin d'Orebro, à environ 160 km au nord-ouest de Stockholm, a-t-on appris auprès de la police et des secours.L'appareil à hélices s'est écrasé à proximité d'une piste et, "pour autant que l'on sache, c'est lié à son décollage", a déclaré à l'AFP un responsable des secours. Huit parachutistes et un pilote étaient à bord de l'avion. Un porte-parole de la police a précisé qu'une personne, "grièvement blessée", avait été hospitalisée, refusant de fournir un bilan de l'accident. (Belga)

