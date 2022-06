Politt sacré en Allemagne et Grossschartner en Autriche, deux maillots pour BORA-hansgrohe

Nils Politt a remporté dimanche le titre de champion d'Allemagne de cyclisme sur route. Le coureur de l'équipe BORA-hansgrohe s'est imposé en solitaire après 210 kilomètres.Politt, 28 ans et 3e du contre-la-montre vendredi, a lâché Nikias Arndt (DSM) dans la finale pour s'adjuger la 6e victoire de sa carrière après, notamment, une étape du Tour de France et le classement final du Tour d'Allemagne la saison dernière. Simon Geschke (Cofidis) a terminé troisième. Politt succède à Maximilian Schachmann. La formation BORA-hansgrohe a remporté un autre maillot distinctif en l'espace de quelques minutes grâce à Felix Grossschartner, champion d'Autriche pour la première fois de sa carrière. Déjà champion du chrono jeudi, il a ponctué un véritable récital de sa formation, qui a trusté l'entièreté du top-5 avec Patrick Gamper, Lukas Pöstelberger, Patrick Konrad et Marco Haller. (Belga)