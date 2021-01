Pompeo fait allusion à un retour possible de Cuba sur la liste noire des Etats-Unis

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a fait allusion dans une interview diffusée mardi à un retour possible de Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme, qualifiant l'île communiste de "diabolique".Dans une émission de la chaîne Bloomberg, le secrétaire d'Etat a confirmé que son ministère cherchait à entreprendre cette requalification avant qu'il ne quitte ses fonctions le 20 janvier, mettant ainsi des bâtons dans les roues à l'administration Biden dans ses futures discussions diplomatiques avec Cuba. "Nous ne nous avançons pas sur les décisions qui seront faites sur les désignations, mais le monde a déjà vu la main diabolique de Cuba dans tant d'endroits", a soutenu Mike Pompeo. "Il est complètement approprié pour nous de nous interroger si Cuba soutient bien le terrorisme", a affirmé M. Pompeo. "Et si c'est le cas, comme pour toute autre nation qui apporte son soutien matériel aux terroristes, (Cuba) devrait aussi être désignée ainsi, et traitée d'une manière cohérente avec son comportement", a-t-il précisé. Le président Barack Obama avait retiré Cuba de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme en 2015, une qualification qui limite fortement les investissements étrangers. Il avait alors déclaré que les tentatives des Etats-Unis d'isoler Cuba depuis 50 ans, représentaient un échec. Donald Trump a fait machine arrière sur bon nombre des ouvertures opérées par son prédécesseur envers l'île communiste, lui apportant un soutien électoral important en Floride, un Etat-clé dans les présidentielles américaines. (Belga)

