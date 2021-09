Port of Antwerp Night Marathon - Filip Vercruysse et Lieselotte Beck champions de Belgique du marathon

Filip Vercruysse chez les hommes et Lieselotte Beck chez les dames sont devenus champions de Belgique du marathon samedi, durant la première édition de la Port of Antwerp Night marathon.Vercruysse, 38 ans, s'est imposé en 2h24:11, devançant d'une petite minute le deuxième, Tommy Kinders, arrivé en 2h25:04. Bart Verschoren (2h33:40) a complété le podium. Chez les dames Victoria Warpy s'est montrée la plus rapide en 3h02:12, mais elle n'était pas inscrite pour le championnat de Belgique et n'est donc pas prise en considération pour le titre. Beck, 36 ans, a ainsi été titrée en 3h03:38. Nel Van Damme, a pris la deuxième place en 3h07:02, devant Ilse Van Den Bossche (3h14:02). (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.