Pour décontaminer son masque en tissu, le passer en machine à 60°C

Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral Covid-19, a donné vendredi quelques conseils concernant le port d'un masque en tissu, lors de la conférence de presse quotidienne du SPF Santé publique et du Centre de crise.Interrogé sur la durée de vie d'un masque en tissu, M. Van Gucht, virologue, a souligné qu'elle était difficile à déterminer car elle dépend de la qualité du tissu. "En théorie, un masque en tissu peut être porté pendant une journée. À la fin de la journée, il faut le laver et le décontaminer. Pour ce faire, on peut le laver en machine à 60°C ou le faire bouillir dans un pot", a expliqué le porte-parole interfédéral. Si ces opérations n'affectent pas la qualité du tissu, le masque buccal peut à nouveau être utilisé. Le virologue recommande par ailleurs de disposer de plusieurs masques par personne afin de ne pas devoir répéter l'opération de décontamination tous les jours. (Belga)

