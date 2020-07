Pour la FWA, "ce n'est pas l'accord de nos rêves mais on va pouvoir avancer"

"On attendait un accord sur le budget européen et la Politique agricole commune (PAC) depuis plusieurs mois. Avec un budget déterminé, on va pouvoir avancer sur le fond", a réagi mardi la présidente de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA), Marianne Streel, à l'accord conclu mardi matin par les Vingt-sept à Bruxelles sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 de l'Union européenne, assorti d'un montant de 1.074 milliards d'euro, et à l'instrument de relance d'un montant de 750 milliards d'euros."On a besoin d'une Europe forte et solidaire", a salué la présidente de la FWA. Toutefois, les fonds alloués à la PAC (356,4 milliards) ont été revus à la baisse. "Il y a beaucoup d'ambition, notamment environnementale, et la crise du Covid-19 a montré que nous devions préserver notre souveraineté alimentaire. Nous aurions donc voulu un budget fort", souligne Mme Streel. Lueur dans ce tableau assombri: les 100 millions que la Belgique a pu obtenir pour compenser la baisse du budget alloué à la PAC. En outre, le fonds d'ajustement "Brexit" dégagera également 5 milliards d'euros. "Il faut encore voir comment ces fonds seront redistribués, à l'échelle nationale aussi entre Flandre et Wallonie", pointe l'agricultrice. "Ce n'est pas l'accord de nos rêves mais, au moins, avec un budget, on a une idée d'où l'on va et c'est important", conclut-elle. De son côté, le Boerenbond estime que le nouveau budget pluriannuel européen constitue une "claque" pour les agriculteurs flamands. Le pendant flamand de la FWA déplore les coupes, sombres d'après lui, prévues dans le budget de l'agriculture, alors que le secteur doit faire face à des objectifs européens plus ambitieux dans le cadre du Green Deal. "Et cela alors que l'impact de la crise du coronavirus se fait sentir lourdement". "La diminution est considérable. Elle représente 40 milliards (-10%) par rapport au financement actuel de la Politique agricole commune (PAC), même en tenant compte des moyens du fonds de relance. Ces moyens sont vitaux pour un approvisionnement alimentaire performant, payable et toujours durable dans l'Union européenne", a souligné la présidente de l'organisation des agriculteurs et horticulteurs de Flandre, Sonja De Becker. Mme De Becker demande de "redresser la situation" dans la mise en œuvre des mesures. Elle veut notamment que l'accès des agriculteurs et horticulteurs aux instruments financiers du fonds de relance corona soit facilité, que des investissements soient orientés vers l'agriculture en matière de recherche et de développement, et que l'impact du Brexit, y compris pour le secteur de l'agriculture et de l'horticulture, soit absorbé par le fonds Brexit. (Belga)