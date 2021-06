Pour la première fois en deux mois, Israël enregistre plus de 100 nouveaux cas en 24h

Plus d'une centaine de cas de contamination au Covid-19 ont été recensés en 24h en Israël, a indiqué mardi le ministère de la Santé. Il s'agit d'une première depuis deux mois.Au total, 125 cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés mardi en 24h en Israël. Environ 70% des personnes infectées l'ont été par le variant Delta, extrêmement contagieux. La moitié de ces nouvelles contaminations a été constatée chez des enfants. Jusqu'à il y a plus d'une semaine, le nombre de nouvelles infections quotidiennes dans l'État hébreu était inférieur à 10. Les autorités du pays avaient d'ailleurs levé l'obligation de porter un masque buccal. Mais, ces derniers jours, plusieurs mesures de restrictions ont été réintroduites. Après la détection de cas d'infection dans des écoles, les élèves de deux villes israéliennes doivent, depuis dimanche, de nouveau porter un masque. Le gouvernement a également décidé d'augmenter la capacité de testing pour les voyageurs à l'aéroport. Par ailleurs, en raison du nombre croissant d'infections et de la propagation du variant Delta, les autorités israéliennes recommandent désormais la vaccination des adolescents de 12 à 15 ans. Israël fait figure de précurseur sur la scène internationale en ce qui concerne la campagne de vaccination. Sur une population totale d'environ 9 millions, 5,1 millions de personnes ont déjà été complètement vaccinées. (Belga)