Pourparlers sur l'Ukraine - L'Australie évacue son ambassade à Kiev

Le gouvernement australien a temporairement suspendu sa représentation diplomatique dans la capitale ukrainienne Kiev, alors que les craintes d'une invasion russe continuent de grandir."Compte tenu de la situation sécuritaire qui se détériore à cause du renforcement des troupes russes à la frontière, le gouvernement a décidé de l'évacuation du personnel de l'ambassade australienne à Kiev et a temporairement suspendu ses opérations", a déclaré dimanche la ministre des Affaires étrangères Marise Payne. La représentation est donc transférée pour un temps vers la ville de Lviv, située à l'ouest du pays, proche de la frontière polonaise. L'Australie, parmi d'autres pays, avait déjà conseillé à ses ressortissants de quitter le pays immédiatement. Le Canada a pris la même décision samedi. "Nous reprendrons les activités à l'ambassade à Kiev dès que la situation de sécurité en Ukraine nous permettra de garantir des services appropriés et une sécurité adéquate pour notre personnel", a indiqué la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, citée dans un communiqué. Les Etats-Unis ont insisté vendredi sur le risque d'une invasion "imminente" de l'Ukraine par la Russie, qui a massé plus de 100.000 soldats près de la frontière et vient d'entamer des manoeuvres militaires en mer Noire et au Bélarus, encadrant de facto le pays. Les efforts diplomatiques marqués par une frénésie d'appels téléphoniques samedi entre les dirigeants occidentaux et Moscou ont échoué à atténuer les tensions autour de l'Ukraine. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.