Pourparlers sur l'Ukraine - La Russie n'envahira pas l'Ukraine "sauf si on nous provoque"

La Russie "n'envahira pas l'Ukraine sauf si on nous provoque", a déclaré l'ambassadeur russe auprès de l'Union européenne, Vladimir Tchijov, dans un entretien au journal britannique The Guardian lundi."Nous n'envahirons pas l'Ukraine sauf si on nous provoque à le faire", a déclaré Vladimir Tchizhov, qui représente la Russie à Bruxelles depuis 2005. "Si les Ukrainiens lancent une attaque contre la Russie, vous ne devriez pas être surpris si nous contre-attaquons. Ou s'ils commencent à tuer de manière éhontée des citoyens russes de n'importe où - au Donbass ou ailleurs", a-t-il ajouté, en référence à cette région de l'est de l'Ukraine où les séparatistes pro-russes combattent les forces ukrainiennes depuis huit ans. M. Tchizhov a averti qu'une "provocation" ukrainienne pourrait pousser le Kremlin à agir. "Ce que je veux dire par provocation, c'est qu'ils peuvent organiser un incident contre les républiques autoproclamées du Donbass, les provoquer, puis les frapper de toutes leurs forces, provoquant ainsi une réaction de la Russie afin d'éviter une catastrophe humanitaire à ses frontières", a-t-il déclaré. Avec plus de 100.000 soldats russes massés à la frontière ukrainienne, les craintes s'intensifient de voir un conflit majeur éclater en Europe. La Russie, qui a déjà annexé la Crimée en 2014 et soutient des séparatistes prorusses dans l'Est de l'Ukraine, a constamment nié toute velléité agressive. Elle se dit à l'inverse menacée par l'expansion des moyens de l'Otan en Europe de l'Est et réclame des "garanties de sécurité", notamment l'assurance que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'Otan. (Belga)

