Pourparlers sur l'Ukraine - Le Royaume-Uni va envoyer un "petit nombre" de militaires en Lituanie

Le Royaume-Uni va envoyer un "petit nombre" de militaires en Lituanie, a annoncé le ministre de la Défense britannique lundi, dans un contexte de tensions régionales liées au renforcement des troupes russes autour de l'Ukraine."Dans un esprit de solidarité, le Royaume-Uni enverra un petit nombre de militaires pour soutenir la Lituanie en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Ce déploiement contribuera à renforcer la capacité de la Lituanie à faire face aux pressions le long de sa frontière avec le Bélarus", a indiqué le ministère sur Twitter. "Le Royaume-Uni et la Lituanie ont des préoccupations communes quant au renforcement militaire russe à la frontière de l'Ukraine et la crise actuelle des migrants à la frontière de la Lituanie avec le Bélarus", a indiqué le ministre de la Défense, Ben Wallace, justifiant ce déploiement. Des renforts allemands ont commencé à arriver lundi en Lituanie, pays membre de l'Otan. Avec plus de 100.000 soldats russes massés à la frontière ukrainienne, les craintes s'intensifient de voir un conflit majeur éclater en Europe. La Russie, qui a déjà annexé la Crimée en 2014 et soutient des séparatistes prorusses dans l'Est de l'Ukraine, a constamment nié toute velléité agressive. Elle se dit à l'inverse menacée par l'expansion des moyens de l'Otan en Europe de l'Est et réclame des "garanties de sécurité", notamment l'assurance que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'Otan. (Belga)

