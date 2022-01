Pourparlers sur l'Ukraine - Les discussions de Paris "pas simples", nouvelle réunion dans deux semaines à Berlin

La Russie et l'Ukraine vont poursuivre leurs discussions sous médiation franco-allemande dans deux semaines à Berlin après des discussions "pas simples" mercredi à Paris, a déclaré l'envoyé spécial russe sur le conflit ukrainien, Dmitri Kozak."Malgré des différences de lecture, la trêve doit persister, le cessez-le-feu doit être maintenu" entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, a-t-il ajouté à l'issue d'une réunion des représentants des chefs d'Etat et de gouvernement des quatre pays à l'Elysée. L'émissaire russe a précisé que la réunion de Berlin se ferait au même niveau des conseillers et qu'un sommet n'était "pas à l'agenda". "Nous espérons que nos collègues ont compris nos arguments et que dans deux semaines nous aurons des résultats", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à l'ambassade. "Nous voulons maintenir ce dialogue" a pour sa part déclaré le négociateur ukrainien Andriï Iermak depuis l'ambassade d'Ukraine. Les négociateurs "restent engagés pour atténuer les désaccords actuels dans les travaux à venir", selon le communiqué commun publié à l'issue de la rencontre marathon d'un peu moins de neuf heures. "Ce qui est important, c'est que le communiqué d'aujourd'hui est le premier document significatif sur lequel nous réussissons à tomber d'accord depuis décembre 2019", a estimé M. Iermak. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.