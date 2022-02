Pourparlers sur l'Ukraine - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU demandée pour ce lundi soir

Les membres occidentaux du Conseil de sécurité de l'ONU ont demandé une réunion d'urgence lundi soir de cette instance sur la reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes en Ukraine effectuée par la Russie, a-t-on appris auprès de diplomates.Les pays à l'origine de cette requête, qui se sont basés sur une lettre de l'Ukraine à l'ONU, sont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Norvège et l'Albanie, selon les mêmes sources. Le Mexique s'est joint à leur demande, selon un diplomate. Il revient à la présidence tournante du Conseil, assurée en février par la Russie, de programmer formellement la réunion. Dans sa lettre à son homologue russe Vassily Nebenzia, l'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, s'appuie sur la Charte de l'ONU et les règles de procédure onusienne pour réclamer la présence d'un représentant de l'Ukraine à cette réunion d'urgence. Le diplomate ukrainien, dans sa missive obtenue par l'AFP, demande aussi que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres participe à la session d'urgence ainsi qu'un représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). En affirmant soutenir la tenue d'une réunion d'urgence, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a affirmé dans un communiqué que le Conseil de sécurité devait "exiger que la Russie respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, un État membre de l'ONU". "L'annonce de la Russie n'est rien de plus que du théâtre, apparemment destiné à créer un prétexte pour une nouvelle invasion de l'Ukraine", a-t-elle affirmé. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.