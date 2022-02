Pourparlers sur l'Ukraine - Ukraine: l'UE met en garde contre une "manipulation" de l'information

L'Union européenne s'est inquiétée samedi d'une intensification des efforts de manipulation de l'information destinés à servir de prétextes fabriqués de toutes pièces pour justifier une escalade militaire en Ukraine."L'Union européenne s'inquiète au plus haut point que des événements mis en scène puissent servir de prétexte à une possible escalade militaire", a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué. "Elle observe une intensification des efforts de manipulation de l'information pour soutenir de tels objectifs", a-t-il ajouté. La mise en garde intervient alors que des médias d'Etat russes ont publié des articles invérifiables sur des violences dans l'est de l'Ukraine, région tenue en partie par des rebelles prorusses. Les médias russes accusent Kiev de préparer un assaut contre l'enclave rebelle dans les régions du Donetsk et de Lougansk. "L'UE ne voit aucun fondement aux allégations provenant des zones non-contrôlées par le gouvernement de Donetsk et de Lougansk sur une possible attaque ukrainienne", a ajouté M. Borrell. Il a défendu le "rôle clé" joué par les observateurs déployés par l'OSCE en Ukraine pour vérifier ce qui se passe sur le terrain, et au passage "salué l'attitude de modération de l'Ukraine face aux provocations continues et aux efforts de déstabilisation". Les Etats-membres de l'UE et les Etats-Unis sont persuadés que Moscou cherche un prétexte pour attaquer l'Ukraine en se servant d'incidents violents sur le terrain et de la diffusion de fausses informations par des officines alliées. Pour le président américain Joe Biden, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne serait même qu'une question de jours. (Belga)

