Poutine estime que la Russie n'a pas atteint le pic mais envisage un déconfinement

Le président Vladimir Poutine a jugé mardi que la Russie n'avait pas encore atteint le pic de l'épidémie de coronavirus, tout en disant envisager une levée progressive du confinement à partir du 12 mai."La situation reste difficile. Les spécialistes et scientifiques avec lesquels nous sommes en contact permanent pour vérifier nos plans et mesures disent que le pic n'a pas encore été atteint", a déclaré M. Poutine lors d'une réunion avec des gouverneurs retransmise à la télévision. La Russie enregistre depuis des semaines plusieurs milliers de nouvelles infections par jour, le total s'établissant mardi à 93.558 cas et 867 morts, la plupart à Moscou. Vladimir Poutine a par ailleurs prolongé les jours fériés du mois de mai en Russie, rendant le début du mois prochain chômé jusqu'au 11 mai inclus. Il a chargé le gouvernement d'élaborer un plan de sortie progressive du confinement à partir du 12 mai. Cette fin du confinement sera variable selon les régions et se fera "en fonction de la situation épidémiologique du moment et de sa stabilité", a-t-il précisé. M. Poutine a également ordonné l'élaboration de nouvelles mesures "d'urgence" de soutien à l'économie et à la population. Vladimir Poutine a annoncé début avril un mois entièrement chômé mais payé pour inciter la population à rester chez elle. Malgré des mesures de soutien aux entrepreneurs, notamment des réductions d'impôt et des facilités de crédit, de nombreuses entreprises pourraient ne pas survivre à ce coup d'arrêt. Selon le président, la Russie est parvenue à augmenter ses capacités de production pour être en mesure à partir de mai de fabriquer 2.500 respirateurs artificiels et 8,5 millions de masques de protection chaque mois. La production de tests de dépistage a été multipliée par neuf et 150.000 sont réalisés chaque jour, a-t-il ajouté. Il a toutefois reconnu que des pénuries de matériel de protection persistent et ordonné le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour accroître la production. (Belga)