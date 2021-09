Poutine montre son côté robuste sur des photos de vacances publiées par le Kremlin

Attraper un poisson, marcher dans un champ de bruyère, regarder au loin avec réflexion: les photos et vidéos publiées par le Kremlin dimanche, montrant Vladimir Poutine en vacances dans le sud de la Sibérie, ont mis en évidence le côté plus sauvage du président russe.La télévision d'État a diffusé dimanche plus de dix minutes d'images fournies par le service de presse du Kremlin sur ces vacances, qui ont eu lieu début septembre. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, un ami proche de Vladimir Poutine, a également participé à ce voyage pour la deuxième fois. Dans la vidéo, on voit le directeur d'une réserve naturelle expliquer au président que quelque 600 ours vivent dans la région. C'est "considérable", répond M. Poutine. L'homme de 68 ans semble également impressionné par une meute de cerfs rouges qu'il observe dans la taïga. S'ils devaient participer aux Jeux olympiques, plaisante Vladimir Poutine, personne ne pourrait les égaler. On le voit ensuite s'installer confortablement dans une tente pour la nuit. Le président russe avait déjà attiré l'attention dans le passé pour ses photos de vacances mises en scène, avec des photos de lui chevauchant torse nu un cheval ou présentant un énorme poisson qu'il aurait pêché, faisant partie de l'image qu'il tente de créer de lui-même en tant que robuste homme de plein air. (Belga)