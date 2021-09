Poutine va se rendre à Pékin pour les JO 2022

Le président russe Vladimir Poutine va se rendre en Chine en 2022 pour assister aux Jeux olympiques d'hiver à Pékin, a annoncé jeudi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.M. Poutine "a accepté avec plaisir l'invitation de Xi Jinping (dirigeant chinois) d'assister aux Jeux olympiques d'hiver en février 2022", a déclaré M. Lavrov, lors d'une rencontre avec son homologue chinois, Wang Yi, au Tadjikistan. Accusée depuis 2015 d'avoir mis en place un système de dopage institutionnel, la Russie est suspendue des grandes compétitions internationales jusqu'en 2022, son hymne, son drapeau et même son nom étant bannis. Les sportifs russes propres sont toutefois autorisés à participer à ces compétitions en tant qu'athlètes neutres. Les responsables russes, y compris Vladimir Poutine, se sont également vu interdire d'assister aux compétitions internationales, sauf s'ils sont invités par le chef d'Etat du pays hôte. Moscou nie tout dopage organisé et évoque des dérives individuelles. Sergueï Lavrov a dit espérer que MM. Poutine et Xi pourraient se voir en personne et que les athlètes russes et chinois sauraient "faire preuve une fois de plus de leurs grandes qualités sportives et personnelles", selon l'agence de presse officielle russe TASS. Plus de 300 sportifs russes ont participé cet été aux Jeux olympiques d'été à Tokyo en tant qu'athlètes neutres. Ils ont remporté 20 médailles d'or, permettant à la Russie d'occuper la cinquième position sur la liste des pays les plus médaillés. Les Jeux olympiques d'hiver 2022 se tiendront du 4 au 20 février à Pékin, la capitale chinoise, et dans la province voisine de Hebei. (Belga)