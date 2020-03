Premier décès en Finlande

La Finlande a annoncé samedi un premier décès lié au coronavirus, un vieil homme qui a succombé vendredi à la Covid-19.L'Institut finnois de la santé et du bien-être (THL) n'a pas fourni plus de détails au sujet de ce patient, décrit comme "âgé" et vivant dans la région d'Helsinski, la capitale. Les autorités ont recensé 521 personnes contaminées à ce jour, mais seuls les patients à haut risque sont testés, si bien que le nombre réel de personnes infectées pourrait être 30 fois supérieur, selon elles. Lundi, le Premier ministre Sanna Marin avait déclaré l'état d'urgence, en vertu duquel la frontière a été fermée aux non-résidents et les rassemblements de plus de 10 personnes ont été interdits. Les écoles ont été fermées mais la mesure a été assouplie vendredi pour permettre aux enfants de moins de 10 ans d'être pris en charge. (Belga)