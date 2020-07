Premier League - Adam Lallana continue sa carrière à Brighton & Hove Albion

En fin de contrat à Liverpool, Adam Lallana s'est engagé avec Brighton & Hove Albion, où le milieu de terrain offensif de 32 ans a signé un contrat de trois ans. Le club de Premier League l'a annoncé lundi soir.Après six saisons passées chez les Reds, Adam Lallana va donc rejoindre les Seagulls, où évolue l'international belge Leandro Trossard. L'Anglais aux 34 sélections n'entrait plus vraiment dans les plans de Jürgen Klopp. Cette saison, il a dû se contenter de 869 minutes de jeu, réparties sur 22 matches toutes compétitions confondues. Il n'a d'ailleurs pas joué la moindre minute depuis la reprise des compétitions après la pause forcée liée au coronavirus. En six ans, il aura disputé 178 matches, compilant 22 buts et autant d'assists. Avant de rejoindre Anfield, il a joué pour Southampton (2006-2014) et Bournemouth (2007). "Adam a joué au plus haut niveau, tant en club qu'en sélection", a déclaré l'entraîneur de Brighton Graham Potter. "Il possède une riche expérience en plus de ses qualités techniques. Il sera un modèle pour nos jeunes joueurs de l'équipe." Champion d'Angleterre cette saison, Lallana a également remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs avec Liverpool. (Belga)