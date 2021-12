Premier League - Arsenal-Wolverhampton, prévu mardi, à son tour reporté

La rencontre entre Arsenal, le club d'Albert Sambi Lokonga, et Wolverhampton, où évolue Leander Dendoncker, programmée mardi dans le cadre de la 20e journée du championnat d'Angleterre de football, a été reportée, a annoncé dimanche la Premier League. Les 'Wolves' ne disposent pas du nombre suffisant de joueurs requis (13 joueurs de champ et un gardien) en raison du Covid-19 et de blessures au sein de l'effectif.Plus tôt, le match entre Leeds et Aston Villa, également programmé mardi, avait été reporté. Là aussi en raison des cas de Covid-19 et des blessures dans l'effectif de Leeds. Il s'agit des 14e et 15e matches du championnat anglais repoussés pour des raisons sanitaires. Le deuxième pour Leeds, après celui à Liverpool prévu initialement ce dimanche. (Belga)