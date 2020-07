Premier League - Blessé, Shkodran Mustafi (Arsenal) manquera la finale de la FA Cup

Shkodran Mustafi ne devrait plus porter le maillot d'Arsenal cette saison. Le défenseur allemand des Gunners s'est blessé aux ischio-jambiers de la cuisse droite et manquera donc la dernière journée de Premier League ainsi que la finale de la FA Cup contre Chelsea le 1er août. Arsenal l'a annoncé vendredi soir sur son site officiel.Mustafi, 28 ans et au club depuis 2016, s'est blessé lors de la demie contre Manchester City remportée 2-0 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Titulaire, l'Allemand avait dû sortir à la 87e minute. Mikel Arteta, entraîneur londonien, est déjà privé de Calum Chambers (ligaments croisés), Pablo Mari (cheville) et Gabriel Martinelli (genou). Dimanche, Arsenal ponctuera son championnat par la réception de Watford, virtuel relégué. Les Gunners, dixièmes, tenteront de sauver un exercice plus que moyen samedi prochain en finale de Coupe. Une victoire leur permettrait de décrocher un ticket pour l'Europa League. (Belga)