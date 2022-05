Premier League - Bournemouth promu en Premier League

Bournemouth a validé sa montée de la Championship, deuxième échelon du football anglais, à la Premier League en battant Nottingham Forest (1-0) mardi, deux ans après avoir quitté l'élite.A une journée de la fin de la saison, les Cherries sont assurés de terminer en deuxième position, derrière Fulham, première équipe à composter son billet pour la première division. Juste derrière Bournemouth, Nottingham Forest devra passer par le tournoi d'accession à quatre équipes pour retrouver la Premier League, que le club, double vainqueur de l'ancêtre de la Ligue des champions, n'a plus connue depuis 23 ans. Huddersfield, qui l'a quittée en 2019, disputera également le tournoi d'accession. Sheffield et Luton occupent pour le moment les deux autres places, mais sont à portée de tir de Middlesbrough et Millwall. (Belga)

