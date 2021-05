Premier League - Daniel Jebbison devient le plus jeune titulaire à inscrire un but en Premier League

Daniel Jebbison, l'attaquant de Sheffield United, a inscrit un but dès la septième minute dimanche lors de sa première titularisation en Premier League. Cette victoire 0-1 des Blades a mis un terme aux espoirs d'Everton d'accéder à l'Europe.L'attaquant anglo-canadien âgé de 17 ans et 309 jours, est devenu le plus jeune buteur de la compétition pour sa première titularisation. Plus tôt cette saison, Jebbison a été prêté à Chorley, club de National League North, et n'a fait ses débuts avec les Blades en Premier que le week-end dernier, en tant que remplaçant. Il est monté au jeu à la 65e minute. Sheffield sera relégué la saison prochaine en Championship. (Belga)