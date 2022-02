Premier League - Jesse Marsch succède à Marcelo Bielsa à la tête de Leeds

Jesse Marsch est le nouvel entraîneur de Leeds, a annoncé lundi le club anglais. L'Américain, qui s'est engagé jusqu'en 2025, succède à l'Argentin Marcelo Bielsa, licencié dimanche.Marsch, 48 ans, a été assistant en équipe nationale américaine et de Montréal avant de rejoindre la galaxie Red Bull. Il a ainsi dirigé New York (2015-2018), été assistant à Leipzig (2018-2019) et dirigé Salzbourg (2019-2021). En juillet, il avait été nommé à la tête de Leipzig, mais cette aventure n'a duré que 5 mois et s'est achevée le 5 décembre. Il retrouve à présent de l'emploi à Leeds, avec pour tâche d'éviter la relégation, alors que les 'Peacocks' ne se trouvent qu'à deux points de la zone rouge. Bielsa, 66 ans, était en charge de Leeds depuis 2018. L'Argentin a permis à Leeds de retrouver l'élite du football anglais seize ans après grâce à un titre acquis en 2020 avec une marge de dix longueurs sur son plus proche poursuivant. Pour son retour en Premier League, Leeds a terminé 9e de la saison 2020-2021 mais occupe aujourd'hui la 16e position, avec deux petits points de plus que Burnley, 18e et premier club potentiellement relégué en Championship. (Belga)