Premier League - Kurt Zouma quitte Chelsea pour West Ham

West Ham a officialisé samedi soir le transfert du défenseur Kurt Zouma en provenance de Chelsea. Le Français de 26 ans a paraphé un contrat jusqu'en juin 2025, a précisé le club londonien de football sur son site officiel.Zouma appartenait aux Blues depuis janvier 2014 mais avait terminé la saison 2013-2014 dans son club formateur de l'AS Saint-Etienne. Il aura disputé 151 rencontres pour Chelsea, compilant 10 buts et 6 assists. International français à 8 reprises et présent à l'Euro 2020, sans jouer, il a aussi été prêté Stoke City (2017-2018) et Everton (2018-2019). Avec Chelsea, il a remporté deux titres de champion d'Angleterre, une Ligue des Champions, une Coupe de la Ligue et une Supercoupe d'Europe. Zouma va donc évoluer au stade olympique de Londres et défiera le Racing Genk en Europa League. "Je suis très content et fier", a dit celui qui sera entraîné par David Moyes. "J'ai senti que le coach me voulait vraiment dans son équipe." (Belga)