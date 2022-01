Premier League - L'Ukrainien Vitaliy Mykolenko passe du Dynamo Kiev à Everton

Le défenseur ukrainien Vitaliy Mykolenko s'est engagé pour quatren ans et demi à Everton, a annoncé le club de Premier League samedi. Le joueur de 22 ans vient du Dyanmo Kiev, son club formateur, qui a été sacré champion d'Ukraine la saison dernière;Vitaliy Mykolenko compte 21 sélections en équipe nationale d'Ukraine, avec laquelle il a pris part à l'Euro l'été dernier. "J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League", déclare Vitaliy Mykolenko sur le site de son nouveau club. "Le football est né en Angleterre et je pense que le football anglais convient à mon jeu. Je suis enthousiaste à l'idée de jouer devant les supporters d'Everton. J'ai vu les derniers matchs à Goodison Park et ils étaient incroyables". Vitaliy Mykolenko est la première recrue de ce mercato d'hiver pour les Toffees, qui pointent au 15e rang de la Premier League avant de recevoir Brighton dimanche pour le compte de la 21e journée. (Belga)