Premier League - Le gardien français Alphonse Areola définitivement recruté par West Ham

Le gardien français du Paris Saint-Germain Alphonse Areola, prêté la saison dernière à West Ham, rejoint définitivement le septième du dernier championnat d'Angleterre, ont annoncé lundi les deux clubs.Le champion du monde 2018, actuel troisième gardien en équipe de France, a signé un contrat de cinq ans, jusqu'à l'été 2027, avec une année supplémentaire en option, a précisé le club anglais, sans révéler le montant du transfert. A 29 ans, Areola quitte son club formateur, où il n'est jamais parvenu à s'imposer et qui l'a prêté à de nombreuses reprises ces dernières années, en France (Lens, Bastia) et à l'étranger (Villarreal, Real Madrid, Fulham). Barré à Paris par la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, il a évolué la saison dernière à West Ham. Avec les Hammers, il n'était cependant aligné que dans les coupes nationales et en Europa League, une compétition où il a été performant jusqu'à leur élimination en demi-finales. La saison dernière, le technicien de West Ham a mis le Français en concurrence avec le Polonais Lukasz Fabianski, 37 ans, titulaire en Championnat. (Belga)