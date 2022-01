Premier League - Le match entre Everton et Leicester reporté une deuxième fois

La rencontre d'alignement de la 18e journée du championnat d'Angleterre de football entre Everton et Leicester, prévue mardi, a été reportée, a annoncé la Premier League dimanche.La Premier League a accepté la demande de Leicester de reporter la rencontre car les Foxes n'ont pas assez de joueurs disponibles (13 joueurs de champ et 1 gardien) à cause de nombreux cas de coronavirus et les joueurs présents à la CAN. Le duel entre Everton et Leicester avait été reporté une première fois la 16 décembre dernier pour les mêmes raisons. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.