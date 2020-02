Premier League - Liverpool, avec Origi sur le banc, bat West Ham

Liverpool s'est imposé 3 buts à 2 contre West Ham United, lundi dans la dernière rencontre de la 27e journée de Premier League et compte désormais avec 79 points, 22 unités d'avance sur Manchester City.Autoritaire leader de la série, les Reds -où Divock Origi est resté sur le banc- ont d'emblée pris le match en main, forçant deux corners et plaçant un tir trop élevé via Robertson, dans les premières minutes de jeu. A la 9e minute, Liverpool ouvrait donc assez logiquement la marque via la tête de Georginio Wijnaldum (1-0). Dans la foulée, Roberto Firmino voyait son tir du droit bloqué. West Ham United se réveillait alors et obtenait à son tour trois coups de coin, avant d'égaliser à la 12e minute, Issa Diop reprenant victorieusement l'un d'eux de la tête (1-1). Les échanges s'équilibraient mais à la 39e minute, on notait une reprise de la tête à bout portant de Virgil Van Dijk (Liverpool) sur la barre transversale de Lukasz Fabianski, consécutive à un coup de coin botté par Trent Alexander-Arnold. Les Reds se faisaient pourtant surprendre à la 54e lorsque le médian Pablo Fornals, tout juste entré au jeu à la place de Tomas Soucek, reprenait du droit pour faire 1-2. Le leader tentait de réagir, notamment via l'entrée au jeu d'Oxlade-Chamberlain pour Keita, et y parvenait à la 68e minute lorsque Mohamed Salah trompait Fabianski d'un tir du gauche (2-2). Il reprenait même l'avance à la 81e via Sadio Mané (3-2). (Belga)