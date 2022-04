Premier League - Liverpool étrille Manchester United et prend provisoirement la tête de la Premier League

Lors d'un match décalé comptant pour la 30e de Premier League, Liverpool n'a laissé aucune chance mardi soir à son rival historique, Manchester United. Sans Divock Origi, resté sur le banc tout le match, les Reds se sont largement imposés 4-0, grâce à Luis Diaz (5e), Mohamed Salah (22e et 85e) et Sadio Mané (68e).Le match a aussi été marqué par l'absence de Cristiano Ronaldo, en deuil après le décès de son fils. Les supporters de Liverpool se sont illustrés en entonnant le célèbre 'You'll never walk alone' à la 7e minute de jeu, en référence au numéro de Cristiano Ronaldo. Au classement, Liverpool s'empare provisoirement de la première place de la Premier League avec 76 points, contre 74 pour Manchester City qui accueille Brighton mercredi. Manchester United est 6e avec 54 points. (Belga)