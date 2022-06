Premier League - Liverpool s'offre Darwin Nunez

Liverpool et le Benfica Lisbonne sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant uruguayen Darwin Nunez, qui a signé un "contrat longue durée" en faveur du club de Premier League.Nunez, qui fêtera ses 23 ans le 26 juin, a marqué 48 goals en 85 apparitions pour le club lisboète depuis son arrivée à l'été 2020 en provenance de l'UD Almeria (D2 espagnole). Malgré son étiquette de recrue la plus chère de l'histoire du Benfica (24 millions d'euros), il a explosé cette saison, marquant notamment contre Liverpool en quarts de finale de la Ligue des Champions. "Je suis vraiment content d'être arrivé à Liverpool", a déclaré l'Uruguayen, cité sur le site de son nouveau club. "J'ai joué contre Liverpool et j'ai déjà regardé beaucoup de leurs matches en Ligue des Champions, c'est mon style de jeu. Il y a de très grands joueurs dans ce club et je pense que cela va parfaitement me convenir." L'arrivée de Nunez pourrait précipiter le départ de Sadio Mané. Le Sénégalais, au club depuis 2016 et sous contrat jusqu'en juin 2023, est cité du côté du Bayern Munich. (Belga)