Premier League - Manchester City et Kevin De Bruyne débuteront la défense de leur couronne à West Ham

L'édition 2022-2023 de la Premier League débutera le vendredi 5 août par un duel entre Crystal Palace et Arsenal, a annoncé le championnat anglais de football jeudi matin. Champion en titre, le Manchester City de Kevin De Bruyne se déplacera à West Ham le dimanche 7 août en fin d'après-midi.Son dauphin Liverpool, contre lequel City s'est battu jusqu'à la 38e et ultime journée du défunt championnat, entamera sa saison sur le terrain du promu Fulham le samedi. Outre Fulham contre les Reds, les performances des deux autres promus seront également scrutées. Pour son retour dans l'élite après 23 ans d'attente, Nottingham Forest ira à Newcastle alors que Bournemouth, après deux saisons dans l'antichambre, accueillera Aston Villa. Cette première journée verra aussi Frank Lampard, entraîneur d'Everton depuis janvier, accueillir Chelsea, club où il s'est érigé en légende en tant que joueur. Pour la première de son coach néerlandais Erik ten Hag, Manchester United accueillera Brighton et Leandro Trossard le dimanche 7 août. Avec la Coupe du monde prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, la Premier League s'arrêtera seulement le samedi 12 novembre, soit neuf jours avant le début de la grand-messe du football. Le championnat anglais reprendra ses droits par le traditionnel Boxing Day du lundi 26 décembre. (Belga)