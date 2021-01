Premier League - Manchester City, sans De Bruyne, se promène à West Bromwich Albion et prend la tête

Manchester City s'est imposé 0-5 sur la pelouse de West Bromwich Albion, mardi, lors de la 20e journée du championnat d'Angleterre de football.Les 'Cityzens', privés de Kevin De Bruyne, blessé, avaient déjà plié la rencontre en première période, conclue sur le score de 0-4. Gundogan (6e et 30e), Cancelo (20e) et Mahrez (45e+2) ont fait trembler les filets durant les 45 premières minutes. Sterling a ajouté son nom au marquoir peu avant l'heure de jeu (57e). Manchester City aligne un septième succès de rang et prend la tête de la Premier League avec 41 points, un de plus que Manchester United, qui reçoit mercredi Sheffield United, lanterne rouge. WBA occupe l'avant-dernière position avec 11 points. (Belga)