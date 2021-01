Premier League - Manchester United bat Aston Villa et rejoint Liverpool en tête

Manchester United a rejoint Liverpool en tête de la Premier League grâce à son succès 2-1 sur Aston Villa, vendredi, lors de la 17e journée du championnat d'Angleterre de football.Les deux gardiens se mettaient en évidence en début de rencontre. Martinez pour dévier une frappe de l'entrée du rectangle de Martial (10e), De Gea pour repousser une reprise de McGinn (13e). United ouvrait le score à la 40e minute grâce à Martial. Le Français reprenait victorieusement un centre de la droite de Wan-Bissaka, au terme d'une action entamée par un sombrero de Pogba et poursuivie par une aile de pigeon de Rashford. En seconde période, De Gea se montrait décisif sur une tête de Watkins, servi par Grealish (51e). Le gardien espagnol devait s'incliner devant Traoré, isolé au second poteau sur un nouveau centre de Grealish (1-1, 57e). La joie d'Aston Villa ne durait que quelques minutes. Sur un centre de la gauche, Konsa poussait Pogba. L'arbitre Oliver accordait un penalty, que Bruno Fernandes transformait (2-1, 61e). Pogba, qui manquait de peu le cadre (73e), et Bruno Fernandes, dont le tir était dévié sur la transversale par Martinez (76e), passaient tout près du troisième but. De Gea se détendait bien sur un tir de Cash pour assurer la victoire de Manchester United (90e+3). Ce dixième match consécutif sans défaite (huit victoires et deux partages) permet aux 'Red Devils' de rejoindre Liverpool en tête de la Premier League avec 33 points. Le champion en titre se déplace lundi à Southampton. Aston Villa, qui restait sur cinq matchs de suite sans défaite (trois victoires et deux partages), occupe la sixième position avec 26 points. (Belga)