Premier League - Mitrovic et Milivojevic (ex-Anderlecht) soupçonnés d'avoir enfreint les règles anti-Covid

Deux joueurs serbes évoluant en Angleterre, Aleksandar Mitrovic (Fulham) et Luka Milivojevic (Crystal Palace), tous deux passés par Anderlecht entre 2013 et 2015, sont soupçonnés d'avoir enfreint le protocole sanitaire en participant, avec au moins sept autres adultes, à une soirée de Nouvel An, dont les images ont été publiées par The Sun.Les deux clubs sont basés à Londres, une ville actuellement placée au "Niveau 4" en ce qui concerne le protocole sanitaire. Avec ce niveau, il est interdit de se mélanger avec d'autres foyers. Fulham a indiqué se pencher sur l'incident impliquant Mitrovic. "Le joueur est au courant de la déception du club et des principes que l'on attend de lui. La question va à présent être traitée en interne", ont indiqué les 'Cottagers' dans un communiqué rapporté par la BBC. Milivojevic a joué avec Palace samedi (victoire 2-0 contre Sheffield United), après avoir été testé négatif. "Nous savions qu'il ne mettait pas en danger l'autre équipe, car il a été testé négatif", a expliqué l'entraîneur Roy Hodgson. Mais l'ancien sélectionneur anglais souligne que cette violation du protocole n'est pas bien vue. "Son compatriote Mitrovic l'a rejoint chez lui, c'est une violation évidente des règles par rapport au coronavirus. Cela ne donne pas une bonne image du club", a ajouté Hodgson. "Nous condamnons cela, nous nous en excusons certainement et je suis sûr que Luka aussi. Il doit en assumer l'entière responsabilité." (Belga)