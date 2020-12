Premier League - Peter Cech a rejoué avec Chelsea après dix-huis mois de retraite

Le grand gardien de but tchèque Petr Cech a replongé dans la compétition à l'âge de 38 ans, lundi soir à l'occasion d'un match des U23 en Angleterre. Le portier, reconnaissable entre tous avec son casque de protection, s'est aligné avec le club de Chelsea qui a battu Tottenham 3-2. Revenu au club qui l'avait rendu célèbre à l'été 2019 en tant que conseiller technique, Cech avait été rajouté au noyau des joueurs au mois d'octobre afin de parer à un éventuel problème de gardiens chez les Blues, toujours possible en ces temps de Covid-19. Lundi, il avait pris la place de Lucas Bergstrom, mis au repos.Cech, qui possède le record de 202 clean-sheets en Premier League, a remporté pas moins de 13 trophées en onze années passées à Chelsea, dont quatre titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions. Il avait terminé sa carrière à Arsenal et n'avait plus joué depuis mai 2019. Son dernier match avec Chelsea remontait lui à mai 2015. Lundi, l'ancien international tchèque (124 caps) n'a pas été irréprochable sur les deux buts qu'il a concédés mais cela n'a pas empêché les Blues de remonter leur handicap de deux buts et de s'imposer face aux Spurs. (Belga)