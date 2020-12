Premier League - Sam Allardyce remplace Slaven Bilic à la tête de West Bromwich Albion

Sam Allardyce est le nouvel entraîneur de West Bromwich Albion. Le club de Premier League l'a confirmé mercredi, quelques heures après avoir annoncé le départ du Croate Slaven Bilic.Allardyce, 66 ans, possède une solide expérience dans le championnat anglais, puisqu'il totalise 512 rencontres de Premier League comme entraîneur. Il s'est engagé pour 18 mois. Allardyce a dirigé notamment Bolton, Newcastle, Blackburn, West Ham, Sunderland, Crystal Palace et Everton, son dernier poste, qu'il a quitté en mai 2018. Allardyce a aussi été un éphémère sélectionneur de l'Angleterre en 2016, ne dirigeant qu'un seul match des 'Three Lions'. WBA occupe la 19e et avant-dernière place de la Premier League avec 7 points en treize rencontres, à deux longueurs du premier sauvé, Burnley, et n'a remporté qu'un match de championnat depuis le début de la saison. Les 'Baggies' se sont séparés mercredi, au lendemain d'un partage 1-1 sur la pelouse de Manchester City, de Slaven Bilic. Le Croate, 52 ans, avait pris la tête de WBA en juillet 2019. Il avait réussi à ramener les 'Baggies' en Premier League cette saison en terminant deuxième du Championship lors du dernier exercice. West Bromwich est le premier club de Premier League à changer d'entraîneur cette saison. (Belga)