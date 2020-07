Premier League - Sheffield United corrige Chelsea

Chelsea a concédé une défaite 3-0 sur la pelouse de Sheffield United, samedi, lors de la 35e journée du championnat d'Angleterre.McGoldrick a inscrit un doublé (18e et 77e), entrecoupé par un but de McBurnie (33e). Michy Batshuayi est resté sur le banc de Chelsea toute la rencontre. Chelsea conserve la troisième place avec 60 points, mais Leicester (59) et Manchester United (58), qui jouent respectivement dimanche et lundi, ont l'occasion de dépasser les 'Blues', alors que les quatre premiers se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions. Sheffield United (54 points) s'installe provisoirement à la sixième place, devant Wolverhampton (52), ce qui lui vaudrait une qualification en Europa League à la fin de la saison. (Belga)