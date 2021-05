Premier League - Swansea et Brentford se disputeront la place en Premier League

Swansea et Brentford s'affronteront le 29 mai pour une place en Premier League la saison prochaine, après avoir remporté samedi leur demi-finale d'accession, respectivement face à Barnsley et Bournemouth.Swansea s'est imposé 2 à 1, après le 1-1 du match aller, tandis que Brentford a remonté son retard de l'aller (0-1) en s'imposant 3 à 1 samedi. Brentford, qui n'a plus connu l'élite depuis près de trois-quarts de siècle, avait perdu la finale d'accession la saison dernière face à Fulham. Parmi les clubs du Championship (2e division anglaise), Norwich City (1er) et Watford (2e) ont été directement promus en Premier League au terme de la saison régulière. Fulham, West Bromwich Albion et Sheffield United effectueront le chemin inverse, relégués en Championship après s'être classés aux trois dernières places de la Premier League. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.