Premier League - Watford inflige sa première défaite de la saison à Liverpool

Coup d'arrêt pour Liverpool. Les Reds ont été battus 3-0 samedi à Watford lors de la 28e journée de Premier League. C'est la première défaite de la saison pour l'équipe de Jurgen Klopp, qui reste confortablement en tête du championnat avec 22 points d'avance sur Manchester City.Christian Kabasele a joué tout le match dans les rangs de Watford, qui s'est imposé grâce à des buts de Sarr (54, 60) et Deeney (72). Divock Origi est monté au jeu à la 65e en remplacement d'Oxlade-Chamberlain du côté des Reds. Liverpool était invaincu en championnat depuis le 3 janvier 2019. Les Reds restent sur une série de 44 matches sans défaite et ne battront donc pas le record d'invincibilité en championnat détenu par Arsenal en 2004 (49 matches). Cela n'empêchera sans doute pas Liverpool de fêter son 19e titre, le premier depuis 1990, en fin de saison. Les joueurs de Jürgen Klopp sont en tête avec 79 points, 22 de plus que Manchester City, dont le match face à Arsenal de dimanche a été reporté. Quatre jours après leur victoire éclatant chez le Real Madrid (2-1), les Citizens disputeront en effet dimanche la finale de Coupe de la Ligue contre Aston Villa, un trophée remporté en 2018 et 2019. Watford sort pour sa part de la zone rouge. Les Hornets sont 17e avec 27 points, devant les trois relégables, Bournemouth (17), Aston Villa (25) et Norwich City (21). (Belga)