Premier League - West Ham attire le talent Saïd Benrahma

West Ham a annoncé vendredi l'arrivée de Saïd Benrahma. L'international algérien de 25 ans est prêté jusqu'au terme de la saison, avec un accord pour un transfert permanent, par Brentford, pensionnaire de Championship.Depuis son arrivée à Brentford en provenance de Nice à l'été 2018, Saïd Benrahma a disputé 94 matches avec les 'Bees', échouant de peu à la montée en Premier League. Avec 30 goals et 27 assists, il s'est érigé en un des joueurs les plus attractifs de l'antichambre du football anglais. "Je suis vraiment très heureux de faire partie de cette équipe", a déclaré Benrahma, nouveau N.9 des Hammers et connu pour ses qualités de dribbleur et de finisseur. "West Ham est un club historique et présent en Premier League depuis très longtemps. J'ai parlé avec l'entraîneur et je sais parfaitement ce qu'il attend de moi. Je vais tenter de répondre à ses attentes sur le terrain. Il place des espoirs en moi et j'espère pouvoir lui rendre." David Moyes, entraîneur du club londonien, assure que son nouveau joueur apportera quelque chose de différent à son équipe. "C'est un joueur reconnu pour ses performances avec Brentford. Beaucoup d'équipes se sont intéressées à lui, nous sommes donc ravis de le voir rejoindre le club." Benrahma, cinq apparitions avec l'équipe nationale d'Algérie, a également évolué au SCO Angers, à l'AC Ajaccio à Chateauroux. Dixième de Premier League, West Ham ira à Tottenham (6e) dimanche pour la 5e journée de championnat. (Belga)