Premier League - Willian quitte Arsenal et retourne au Brésil

Un an après être arrivé à Arsenal en provenance de Chelsea, le milieu offensif brésilien Willian retourne dans son pays aux Corinthians. Le club de Sambi Lokonga l'a fait savoir lundi via son site inernet.Arrivé libre du côté des Gunners après sept saisons passées à Chelsea, Willian a décidé de quitter Arsenal après une seule saison. Alors qu'il disposait d'encore deux années de contrat, le joueur a négocié son départ afin de retourner dans son club formateur des Corinthians de Sao Paulo. Club qu'il avait quitté en 2007 pour venir en Ukraine au Shaktar Donetsk. Willian est apparu à 38 reprises sous les couleurs d'Arsenal lors de la saison 2020-2021, inscrivant un but. (Belga)